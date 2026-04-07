« Bienvenue Moutier » : l’Armée du Salut

La responsable de l’institution à Moutier était ce mardi l’invitée de « La Matinale » pour ...
« Bienvenue Moutier » : l’Armée du Salut

La responsable de l’institution à Moutier était ce mardi l’invitée de « La Matinale » pour évoquer les nouveautés et les défis.

Isabelle Charpilloz, responsable de l'Armée du Salut La Birse à Moutier, était l'invitée de « La Matinale » ce mardi. Isabelle Charpilloz, responsable de l'Armée du Salut La Birse à Moutier, était l'invitée de « La Matinale » ce mardi.

L’Armée du Salut est à l’honneur ce mardi dans « Bienvenue Moutier ». Dans la cité prévôtoise, l’institution solidaire est implantée depuis plus de 130 ans avec ce slogan : « soupe, savon, salut ». La mission principale est de « soulager la misère humaine », rappelle Isabelle Charpilloz, responsable de l’institution à Moutier. Un coin café a récemment été ouvert sur les lieux : « Les gens viennent de plus en plus volontiers, c’est un lieu important pour les rencontres », assure Isabelle Charpilloz qui estime que la vétusté du bâtiment et l’engagement des bénévoles constituent les principaux défis de l’institution. /mmi


 

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