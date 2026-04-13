Quatre cambriolages à Berlincourt et Undervelier

Le restaurant, le magasin d’antiquités et deux maisons ont été visitées dans la nuit de vendredi ...
Quatre cambriolages à Berlincourt et Undervelier

Le restaurant, le magasin d’antiquités et deux maisons ont été visitées dans la nuit de vendredi à samedi. Témoignage de la patronne de La Croix-Blanche à Berlincourt.

Les cambrioleurs ont notamment dérobé de la marchandise au restaurant de Berlincourt en entrant par une fenêtre. (Photo : illustration, libre de droits.) Les cambrioleurs ont notamment dérobé de la marchandise au restaurant de Berlincourt en entrant par une fenêtre. (Photo : illustration, libre de droits.)

Berlincourt et Undervelier ont été la cible de quatre cambriolages. Dans la nuit de vendredi à samedi, le restaurant et le magasin d’antiquités de Berlincourt ainsi qu’une villa et un chalet à Undervelier ont été visités. Information de RFJ confirmée par la police cantonale jurassienne. La police scientifique s’est rendue sur place et les forces de l’ordre ne disposent pas d’informations sur les auteurs pour le moment, elles mènent des investigations. Le chef de la police judiciaire Sébastien Frund estime que les cas sont « certainement liés et le fait de gens de passage », il précise que personne n’a été blessé. Samedi matin, « on a remarqué qu’une fenêtre était ouverte, qu’il y avait eu un essai sur une autre fenêtre », explique la patronne du restaurant La Croix-Blanche à Berlincourt. Les malfrats ont dérobé « tout le stock de viande séchée ou fumée. Et des fromages, des alcools, les cigarettes », précise Barbara Blanchat qui estime la valeur de la marchandise dérobée à maximum 2'500 francs. /mmi 

Barbara Blanchat, patronne de La Croix- Blanche à Berlincourt : « Ça met un peu une boule au ventre ».

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