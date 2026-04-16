Les sites touristiques jurassiens devraient être accessibles en transports publics

Accéder à La Caquerelle ou d’autres sites touristiques du canton en navette. C’est l’idée de Baptiste Laville qui estime que l’accès à des lieux à fort potentiel touristique repose actuellement trop sur le transport individuel motorisé. Conséquence, un frein pour certains visiteurs et la limitation de la valorisation de ces destinations dans une logique de tourisme durable. Baptiste Laville a donc déposé un postulat et demande au Gouvernement d’étudier des dessertes ponctuelles, saisonnières ou limitées aux week-ends, pour générer une valeur ajoutée pour l’économie régionale et l’image touristique du canton. Il cite notamment l’exemple du canton de Neuchâtel et de la desserte estivale qui permet de rejoindre le Chasseral en transports publics. /mmi