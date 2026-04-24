Quentin Haas quitte le Parlement

Le député suppléant PCSI explique son départ par sa nomination à un poste au sein de l’Office ...
Quentin Haas quitte le Parlement

Le député suppléant PCSI explique son départ par sa nomination à un poste au sein de l’Office fédéral de la santé publique.

Quentin Haas ne montera plus à la tribune du Parlement. (Photo Archives : Georges Henz). Quentin Haas ne montera plus à la tribune du Parlement. (Photo Archives : Georges Henz).

Quentin Haas quitte le Parlement après 11 ans. L’élu PCSI fait part de sa décision qu’il explique par sa nomination à un poste au sein de l’Office fédéral de la santé publique. L’Ajoulot estime que cette fonction nécessite un devoir de neutralité et d’impartialité. Le courrier est adressé au Bureau du Parlement qui communique ce vendredi, alors que sa démission sera actée le 19 mai. Le trentenaire se dit « profondément reconnaissant du privilège donné de défendre les intérêts du peuple jurassien au sein de notre institution ».

La fonction devrait revenir à Thomas Schaffter, qui est le premier viennent-ensuite. /comm-ncp


 

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