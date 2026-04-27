La police jurassienne est « à flux tendu »

Il manque une vingtaine de policiers dans le canton du Jura. L’estimation chiffrée émane du Gouvernement. Il la dévoile dans sa réponse à une question écrite du député suppléant Jean-Marc Bouduban (UDC), transmise ce lundi à la presse. Comme il l’a déjà reconnu récemment, l’exécutif confirme que la police est en sous-effectif et fonctionne « à flux tendu », ce qui fait que la situation n’est pas pleinement adaptée à l’intensification de la criminalité. Sans évoquer la vingtaine de départs de ces deux dernières années, l’exécutif explique cette réalité par l’absorption de la police communale de Delémont, l’intégration de Moutier et l’assèchement du bassin de recrutement. Cela oblige la police à réévaluer en permanence ses prestations pour prioriser les missions qu’elle juge essentielles. Repourvoir les postes vacants demeure l’objectif prioritaire du Gouvernement, qui a lancé début mars une étude externe pour optimiser ses démarches de recrutement. /clo