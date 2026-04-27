Un postulat pour reconnaître la maîtrise de classe dans le Jura

La manière de reconnaître la maîtrise de classe dans le Jura doit être étudiée. C’est ce que demande Francine Stettler (UDC) dans un postulat déposé récemment au Parlement. L’élue de Delémont souhaite que Gouvernement analyse la possibilité d’instaurer une forme de décharge ou de reconnaissance financière pour les enseignants titulaires d’une classe dans la scolarité obligatoire. Sa requête s’accompagne toutefois d’une condition : il ne faut pas augmenter les dépenses cantonales liées à l’enseignement.



La responsabilité d’une classe bénéficie d’une forme de reconnaissance dans la majorité des cantons, souligne, tout d’abord, Francine Stettler. Elle passe généralement par une décharge horaire ou une compensation financière, poursuit l’élue UDC. Francine Stettler rappelle également que la fonction d’enseignant titulaire implique un volume de travail supplémentaire et que le Jura n’accorde qu’une décharge limitée à une demi-leçon au secondaire I et rien du tout au primaire. La députée UDC se dit toutefois consciente que la situation financière du canton du Jura ne permet pas d’augmenter le budget global consacré à l’enseignement. Elle demande ainsi au Gouvernement d’examiner des solutions qui permettraient de mieux reconnaître la fonction de titulaire de classe sans augmentation globale des charges financières. /comm-fco