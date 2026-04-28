« Bienvenue Moutier » : Les Gastropotes

Ce mardi, c’est un groupe d’amis qui se sont lancés dans la gastronomie qui est à l’honneur ...
« Bienvenue Moutier » : Les Gastropotes

Ce mardi, c’est un groupe d’amis qui se sont lancés dans la gastronomie qui est à l’honneur dans notre chronique qui présente les institutions de la cité prévôtoise.

Les Gastropotes étaient à l’honneur dans la Matinale, et leur responsable Claude Gigandet était présent dans nos studios pour évoquer cette institution. Les Gastropotes étaient à l’honneur dans la Matinale, et leur responsable Claude Gigandet était présent dans nos studios pour évoquer cette institution.

« La Matinale » se mettait en cuisine ce mardi dans sa chronique « Bienvenue Moutier ». Les Gastropotes étaient à l’honneur. Pour évoquer cette institution, son responsable Claude Gigandet était présent dans nos studios. « C’est une association qui se réunit pour faire, si possible de la bonne cuisine », souligne le membre fondateur.

Depuis plus de 25 ans, ce sont près d’une quinzaine de personnes qui se retrouvent régulièrement pour s’affairer en cuisine. « L’idée est née à la suite d’un cours de cuisine sur les sauces. On s’est dit que c’était sympa et qu’on pourrait faire quelque chose ensemble », explique Claude Gigandet. Ainsi, deux personnes sont responsables de trouver des recettes et prévoir les ingrédients nécessaires. Les autres participent ensuite à la confection des petits plats.

Pour les Gastropotes, le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura ne change rien, puisqu’il s’agit d’une association « monocolore », selon le président qui définit les Jurassiens comme des gens « ouverts » et comme « un peuple à part ». /lge


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