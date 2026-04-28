« Bienvenue Moutier » : Les Gastropotes

Depuis plus de 25 ans, ce sont près d’une quinzaine de personnes qui se retrouvent régulièrement pour s’affairer en cuisine. « L’idée est née à la suite d’un cours de cuisine sur les sauces. On s’est dit que c’était sympa et qu’on pourrait faire quelque chose ensemble », explique Claude Gigandet. Ainsi, deux personnes sont responsables de trouver des recettes et prévoir les ingrédients nécessaires. Les autres participent ensuite à la confection des petits plats.

Pour les Gastropotes, le transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura ne change rien, puisqu’il s’agit d’une association « monocolore », selon le président qui définit les Jurassiens comme des gens « ouverts » et comme « un peuple à part ». /lge