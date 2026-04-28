Dans la famille parlementaire, je demande…

À quand un jeu des 7 familles sur le Parlement jurassien ? Il y aurait en tout cas matière, car on recense aisément sept familles dans la nouvelle composition du législatif. Les fratries d’abord avec les frères Pascal et Vincent Eschmann au Centre ou les frères et sœurs Pauline et Yvan Godat chez les Verts. Un couple avec les époux John et Miriam Moser dans les rangs UDC. Et puis le saut de génération avec les parents et enfants tels les mère et fille Burri-Schmassmann, Sonia et Sophie, chez les Verts. On pourrait aussi citer le chancelier Jean-Baptiste Maitre qui gravite autour de l’hémicycle où siège parfois sa maman et députée suppléante PCSI Suzanne Maitre-Schindelholz. Et puis il y a ceux que le pouvoir sépare, mais que la famille rapproche : les frère et sœur Zuber, Valentin le ministre et Marina la députée, ainsi que la ministre Rosalie Beuret Siess qui a vu sa cadette Lisa Raval faire son entrée au Parlement comme suppléante puis titulaire. Bref, une preuve que la politique jurassienne est aussi souvent une affaire de famille. Alors que le Parlement se réunira ce mercredi pour la troisième fois de l’année, Jérémie Pignard est allé à la rencontre de quelques-uns parmi ceux qui siègent dans l’hémicycle aux côtés ou face à un de leur proche.