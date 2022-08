Le SHC Buix se rapproche du podium

Le SHC Buix ne s’arrête plus de gagner dans le championnat de Ligue A d’inline hockey. Il a engrangé un 6e succès de rang ce samedi en venant à bout de Léchelles 5-4. Sur leur piste, les Ajoulots ont rapidement répliqué à l’ouverture du score des visiteurs en égalisant 20’’ plus tard à la 31e. Ils ont ensuite cru avoir fait le plus dur en menant 4-1 à la 52e. Voyant son adversaire revenir à 4-3 à la 58e, le SHCB a dû s’arracher pour empocher ces 3 nouveaux points. Des points qui lui permettent d’atteindre la 4e place du classement à 3 longueurs du podium. /msc