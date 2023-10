Rendez-vous sport : le SHC Buix entre déception et fierté

Le SHC Buix se réveille avec des sentiments partagés. L’équipe jurassienne a été éliminée dimanche en demi-finale des play-off de Ligue A d’inline hockey. Elle a subi la loi de Rothrist 2-1 dans cette série du dernier carré. Il n’y aura donc pas de derby entre les Ajoulots et Rossemaison en finale.

Reste que le SHC Buix a retrouvé les demi-finales de la compétition pour la première fois depuis 2019. Il a, par ailleurs, terminé la saison régulière à la 3e place. De quoi aborder l’avenir avec ambition : « On vise le titre » ces prochaines saisons, a déclaré Denis Fridez, coprésident du club dans le Rendez-vous sport sur RFJ. Selon lui, la relève est également bonne et permet d’alimenter le contingent de l’équipe fanion. Et puis, la rénovation des installations des Gravalons a donné un nouvel élan au club. Le toit qui couvre désormais la piste permet aux joueurs de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions toute l’année, selon Denis Fridez. /mle