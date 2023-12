Un duo sur le banc du SHC Buix

Martin Bergeron n’entraînera plus le SHC Buix. Le Québécois n’a pas prolongé son contrat à la tête du club de Ligue A d’inline hockey pour des raisons familiales. Il sera remplacé par un duo la saison prochaine. Les Gravalons annoncent ce jeudi la nomination de Dominique Voisard et Pascal Neuenschwander. Le premier a donné un coup de main à Martin Bergeron lors du dernier championnat, alors que le second entraînait les juniors. /comm-msc