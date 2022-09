Fabio Arnold jouera bel et bien au HCA

Le HC Ajoie tient un nouvel attaquant. Fabio Arnold s’est engagé pour une saison avec l’équipe jurassienne de National League de hockey sur glace. Le HCA l’a indiqué ce lundi. Le joueur de 26 ans patine déjà depuis plusieurs jours sous les couleurs ajoulotes. Il a mis un terme à son contrat qui le liait au Lausanne Hockey Club la semaine passée.

Fabio Arnold retrouve donc le Jura, lui qui avait déjà évolué au HCA entre 2018 et 2020. Il avait d’ailleurs soulevé la Coupe de Suisse avec le club jurassien en février 2020. Fabio Arnold dispose déjà d’une certaine expérience en National League, lui qui a porté les maillots de Zoug et de Lausanne avec qui il a cumulé 37 matches, sans inscrire le moindre point. Il a aussi disputé un total de 230 rencontres en Swiss League, avec le HC Ajoie, donc, mais aussi avec l’EVZ Academy, Winterthour et Sierre.





Bientôt le nouvel étranger ?

La légion étrangère du HC Ajoie devrait être complétée prochainement. Julien Vauclair a indiqué ce lundi à RFJ que le dossier pour l’engagement du 7e mercenaire est en « phase de finition ». Il pourrait être bouclé ces prochains jours.

Quant à Guillaume Asselin, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Le Québécois n’avait pas terminé la rencontre amicale de samedi à Lausanne. Il souffre d’une lésion au coude mais devrait être apte pour la reprise du championnat vendredi à Lugano, selon Julien Vauclair. /mle