Le numéro 10 dans les hauteurs de la Raiffeisen Arena

Le HC Ajoie s’apprête à honorer une autre de ses légendes. Ce vendredi, le numéro 10 de Steven Barras sera retiré et suspendu vers le 93 de l’ancien capitaine Jordane Hauert. La cérémonie aura lieu avant le match de National League qui oppose Ajoie à Zurich à 19h45. Steven Barras a disputé près de 800 matches avec le HCA mais s’est notamment fait remarquer pour son efficacité. En 17 saisons, il a inscrit plus de 760 points, mais surtout plus de 350 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club. Steven Barras a sans aucun doute marqué l’histoire du HCA, mais aussi de la région dans laquelle il a grandi, lui qui a notamment fait partie du trio magique Roy-Barras-Desmarais.