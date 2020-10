Pas de retard pour les play-off

La mise en quarantaine de la 1re équipe du SHC Buix ne devrait pas bouleverser la fin de saison du championnat de Ligue A d’inline hockey. En l’état, les play-off pourront être lancés dans dix jours. C’est ce qu’a confirmé mercredi matin à RFJ le responsable de la task-force Covid-19 au sein de la fédération suisse d’inline hockey Gabriel Willemin. Le SHCB est en quarantaine jusqu’à lundi, suite à l’apparition d’un cas avéré dans son vestiaire.





Le but est de jouer

La fédération bénéficie d’un coup de pouce du destin. Les play-off ont été reportés d’une semaine dimanche soir en raison d’un accident de l’ISH Bienne le week-end dernier sur la route du Tessin qui a empêché le club seelandais de disputer son dernier match. Ainsi, le SHC Buix devrait être d’attaque pour ces séries finales. Et si de nouveaux cas devaient survenir dans l’effectif d’une formation de l’élite, la fédération entend prendre le moins de retard possible. Elle pourrait faire jouer des matches en semaine ou doubler les rencontres sur un même week-end. Quoi qu’il en soit, le but est de jouer, selon Gabriel Willemin, pour respecter le vœu des clubs exprimé en début de saison. /msc