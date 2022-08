Aux Rangiers, un Italien peut en cacher un autre

Christian Merli est le nouveau roi de St-Ursanne – Les Rangiers. Le pilote italien a remporté ce dimanche la 77e édition de la course automobile et seule manche helvétique inscrite au championnat d’Europe de la montagne. Il a été le plus rapide à dompter les Grippons, le Malrang et le Petit Susten. Le Transalpin a bouclé les deux manches en 3’19’’739. Grand favori de l’épreuve, Christian Merli succède ainsi à son compatriote Simone Faggioli au palmarès de l’épreuve jurassienne. L’Italien avait remporté les 8 dernières éditions de la course. En plus de l’emporter, Christian Merli a signé un nouveau record du tracé de 5,18 km en 1‘39’’201, soit 0’’105 de mieux que le temps de référence réalisé par Simone Faggioli en 2019.

Roland Bossy, vainqueur de la course en 2001 et 2003, a terminé meilleur pilote jurassien. RFJ vous proposera des réactions dans le Journal de 18h. /mmi

