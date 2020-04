Il faut soutenir les médias régionaux

« L’accès à une information plurielle et non partisane est un bien de première nécessité ». L’argument est avancé par Forum Citoyens, qui « s’inquiète sérieusement de l’avenir des médias régionaux ». L’association propose régulièrement des soirées de débats dans la région sur des thèmes d’actualité. Elle s’est fendue vendredi d’une tribune pour interpeller le Gouvernement jurassien, les élus fédéraux et cantonaux, les responsables économiques et associatifs. Les autorités doivent « lancer une réflexion fondamentale sur les mesures de soutien aux médias du canton », écrit-elle.

Pour Forum Citoyens, « un journal, une radio, une télévision locale, c’est un lieu de rencontres et de frictions entre les acteurs de la société, un instrument indispensable au débat et au contrôle démocratique ». L’association ajoute que « dans une région comme la nôtre, la présence de médias dynamiques et critiques, reflétant la vie locale, permet aussi à la population d’expérimenter et de concrétiser son appartenance à une communauté humaine ». Signée par le président Fiorenzo Monti, l'ex-journaliste et actuel maire de Fontenais Yves Petignat et l’ancien député Serge Vifian, tous deux membres de l’association, la tribune se conclut par cet appel : « il s’agit d’abord de créer un sursaut civique, un élan populaire pour les médias régionaux, à l’exemple de celui qui avait permis de créer une coopérative jurassienne à l’origine de Fréquence Jura ». /comm-clo