Lien assuré entre les communes et la police

La sécurité de la population jurassienne est renforcée. L’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) a remis, la semaine dernière, une radio Polycom à chaque commune du canton. Cet appareil permet aux autorités communales d’avoir, en tout temps, un lien avec le réseau de sécurité national et le central de la police jurassienne. Concrètement, les communes peuvent désormais joindre les numéros d’urgence même en cas de panne de la téléphonie fixe et mobile. Elles ont ainsi la possibilité d’appeler une ambulance, les pompiers et la police. Dans un tel cas de figure, un membre de l’exécutif local sera à disposition de la population dans un lieu défini pour faire le lien avec les services de secours.





Une solution temporaire



Une réflexion en ce sens était lancée au sein de l’Etat-major cantonal de conduite depuis quelques temps. Elle s’est accélérée suite aux deux pannes du réseau Swisscom survenues en début d’année. L’EMCC a profité du renouvellement des radios au sein de la police cantonale jurassienne pour équiper les communes. Cette solution est temporaire, le fabricant des appareils distribués ne garantissant plus le remplacement des diverses pièces. « Ces radios sont encore en parfait état », rassure Damien Scheder. Le remplaçant du chef de l’Etat-major cantonal de conduite évoque une durée de vie restante de deux à trois ans. Des discussions seront menées avec l’Association jurassienne des communes pour définir un plan définitif, une fois la crise de coronavirus passée. Des téléphones satellitaires pourraient prendre le relais de ces radios Polycom. Un test de liaison sera réalisé la semaine prochaine avec chaque commune du canton. /msc