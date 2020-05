Le Jura souhaite la tenue d’un sommet national de la santé

Les acteurs de la santé demandent au Conseil fédéral de convoquer un sommet national. Ce dernier doit clarifier la question de la répartition des coûts supplémentaires engendrés par le coronavirus. Selon le ministre de la Santé Jacques Gerber, le Jura et d’autres cantons ont aussi fait cette requête. Selon une évaluation diffusée vendredi par l’association SpitalBenchmark, le préjudice financier pour les hôpitaux et les cliniques de Suisse se situe entre 1,5 et 1,8 milliards de francs jusqu’à la fin de mois d’avril et pourrait se monter jusqu’à 3 milliards d’ici la fin de l’année. Il résulte notamment de l’interdiction des traitements et des interventions non-urgents, de l’augmentation des ressources humaines et de la multiplication des mesures d’hygiènes. Il est donc demandé au Conseil fédéral de convoquer d'urgence une table ronde avec l'ensemble des acteurs importants, soit la Confédération, les cantons par le biais de la Conférence suisse des directeurs de la santé, les fournisseurs de prestations et les répondants des coûts.