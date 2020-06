« On ne peut pas continuer de travailler dans ces conditions »

Le projet d’assainissement et de modernisation du stade de football des Grands-Prés commence à faire débat. Les citoyens de Haute-Sorne doivent se prononcer sur un crédit de 1'651'000 francs dans dix jours, le 21 juin. Il doit permettre à la commune d’acquérir les installations, de reconstruire la tribune et les vestiaires ravagés par un incendie il y a près de deux ans, de créer deux nouveaux vestiaires exigés par l’Association suisse de football pour évoluer en 1re Ligue et d’agrandir la buvette. Même si aucun groupe d’opposants n’est officiellement sorti du bois, des citoyens jugent ce projet « trop coûteux et somptuaire ». Le président du FC Bassecourt – club qui possède actuellement ces installations – entend ces reproches. « Ça peut paraître beaucoup mais c’est très peu », répond Francis Rebetez. « L’argent, actuellement, ne coûte pas très cher. Ça ne va pas occasionner d’augmentation d’impôts. La commune va retrouver ses billes par une location. Tout le monde est gagnant », argumente l’homme fort des Grands-Prés qui précise encore que sa société œuvre pour la jeunesse. « Nos jeunes ont besoin d’installations décentes », dit-il.





Des coûts et une organisation

Francis Rebetez le clame haut et fort : « On ne peut pas continuer de travailler dans les conditions actuelles. On n’a que deux vestiaires pour huit équipes et une école de football. Heureusement qu’on peut compter sur la collaboration des clubs de Glovelier et Boécourt pour y donner des entraînements et y organiser des matches ». Depuis l’incendie de sa tribune en juillet 2018, le FC Bassecourt a dû installer des containers pour abriter des vestiaires provisoires. Si l’assurance a pris en charge les premiers mois de location, ce n’est plus le cas aujourd’hui et la charge financière est « insurmontable pour le club ».

En cas de feu vert du peuple dans dix jours, le club cédera ses installations à la commune. Il en deviendra alors locataire et sera placé sur un pied d’égalité par rapport aux autres clubs de Haute-Sorne.