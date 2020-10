La vie nocturne s’assombrit dans le Jura

C’est un week-end de début octobre qui a mis le feu aux poudres. Plus de 700 personnes avaient été mises en quarantaine après un week-end festif dans plusieurs établissements de la région. Les effets de ces soirées sur les nouvelles contaminations se font ressentir aujourd’hui, selon Jacques Gerber, ministre jurassien de la santé. « Il ne faut pas s’en cacher, ce week-end de début octobre, c’est une des composantes de l’explosion des cas que nous observons aujourd’hui », signale Jacques Gerber. D’ailleurs, d’après le Gouvernement jurassien, les fêtes entre amis ou en famille, ainsi que les soirées dans les bars et dans les discothèques demeurent des milieux difficilement contrôlables et il a été constaté qu’ils ont généré de nombreuses nouvelles contaminations. Les mesures sanitaires, telles que la distanciation sociale ou l'hygiène des mains, ne sont pas toujours respectées dans ces lieux, selon les autorités.

Discothèques fermées, ouvertures limitées pour les bars

Fort de ces constations, le Gouvernement jurassien a pris des mesures fortes qui entrent en vigueur ce vendredi à 17h et qui s’étendront pendant trois semaines. Il a décidé d’interdire les rassemblements et les manifestations de plus de 15 personnes, enfants compris. Il a également fermé complètement certains établissements de divertissement, comme les discothèques, les bars de nuit et les clubs érotiques. Par ailleurs, les bars et les restaurants devront fermer à 22h. Tous les clients ne pourront donc consommer qu’assis et ils ne pourront pas être plus que quatre à la même table. Les autorités cantonales ont décidé de maintenir ouvertes plusieurs lieux de divertissement, tels que les cinémas ou les théâtres. « Il est important aussi d’offrir des loisirs aux gens », souligne Jacques Gerber.

Quelles aides ?

Le Gouvernement jurassien se dit « conscient » de l’impact sur les acteurs de la vie nocturne dans le Jura. Le ministre jurassien de la santé et de l’économie, Jacques Gerber, conseille aux gérants concernés de demander des RHT. Il souligne également qu’une ordonnance est en discussion avec la Confédération en ce qui concerne les APG.