Un peu de patience pour la vaisselle réutilisable

Le Gouvernement jurassien ne se précipite pas pour imposer l’utilisation de la vaisselle réutilisable aux organisateurs de manifestations. Il en a fait état mardi matin dans un communiqué. Le Parlement a approuvé la nouvelle loi cantonale sur les déchets et les sites pollués le 9 décembre. Ce texte contraint les manifestations à recourir à ce type de vaisselle. L’exécutif juge « primodiale » une mise en œuvre de qualité. Il veut profiter de l’année à venir pour rechercher « des solutions écologiques » et proposer « des modalités d’application concertées », en collaboration avec les autorités communales et les acteurs locaux.





Pas d’achats immédiats

Si l’Office de l’environnement « appelle les organisateurs de manifestations à rendre leur prochain événement le plus durable possible », ils les invitent aussi « à ne pas prendre de décision précipitée pour la vaisselle réutilisable, notamment en évitant de procéder à des achats de matériel qui ne pourrait par la suite pas être réutilisé dans des conditions satisfaisantes ». Les autorités cantonales recommandent encore aux organisateurs de s’inspirer du site internet manifestation-verte.ch. /comm-msc