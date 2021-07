Intempéries : point de situation dans le Jura

De fortes pluies s'abattent à nouveau sur le canton du Jura. Depuis lundi soir, elles ont provoqué de nombreuses inondations et des scènes de chaos. La police a fait un état de situation tôt ce mardi matin.





Des interventions à la pelle

Les services de secours sont intervenus à 80 reprises lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi. Les secteurs les plus touchés sont les villages d’Alle (vidéo et photo ci-dessous) et de Cornol où une vingtaine de cas d’inondations ont été recensés dans chaque commune. Mais d’autres inondations ont eu lieu dans différents villages des trois districts. Actuellement, deux axes routiers sont fermés à la circulation : il s’agit de la traversée du village de Bonfol et du tronçon entre Alle et Cornol. Selon la police, aucun blessé n’est à déplorer pour le moment. Plusieurs cours d’eau sont particulièrement surveillés, si bien qu’un camping de Goumois va être évacué ce mardi matin. La pluie est attendue jusqu’à midi. /comm-mle