Face à l’afflux de patients Covid, la marge de l’H-JU se réduit

En fin de journée mardi, le service des soins intensifs était plein, avec six patients hospitalisés, dont quatre pour Covid-19. La décision de suspendre le SMUR doit servir à rapatrier des forces : « Cela permettra d’ouvrir des lits de soins intermédiaires, détaille Yannick Mercier. Ils seront peut-être moins équipés en personnel que les soins intensifs, mais permettront de surveiller des patients qui en auraient besoin ». Actuellement, les malades qui entrent à l’hôpital ont tendance à être un peu plus jeunes, et ne sont majoritairement pas vaccinés. « Sur notre petit échantillon dans le Jura, ce n’est peut-être pas statistiquement significatif, mais on suit le trend qu’on observe partout dans le monde », explique le directeur médical.

Des effectifs stables malgré quelques absences

Le taux d’absence a été un peu plus élevé que d’habitude ces derniers mois, mais Yannick Mercier se réjouit de ne pas avoir constaté de « grandes volées de démissions » parmi le personnel soignant. « Actuellement on reste stables, mais un peu tendus, du fait que certains sont malades ou en quarantaine ». Le canton du Jura et l’H-JU devraient bientôt recevoir le renfort de l’armée et de la protection civile, le temps de laisser passer l’orage. /vja