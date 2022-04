Vers une mise à jour de la loi sur le tourisme

La loi sur le tourisme devrait faire l’objet d’un toilettage. Le Parlement jurassien a accepté mercredi en première lecture, par 38 voix contre 18 et 3 abstentions, la révision qui lui était soumise par le Gouvernement. Dans les grandes lignes, l’objectif est de « mettre à jour, simplifier et réunir les dispositions ayant trait à ce secteur qui connait un développement réjouissant dans le canton ». Parmi les principaux changements, le produit net de la taxe de séjour devrait désormais être directement versé dans un fonds du tourisme plutôt qu’à Jura Tourisme. Selon l’exécutif cantonal, il s’agit d’une mise en conformité avec la législation sur les finances et les subventions. Comme l’association faitière lors de la consultation, la gauche était opposée à une telle idée. Elle a notamment estimé qu’il n’était pas nécessaire de changer un système qui a fait ses preuves. Le ministre de l’économie, Jacques Gerber, a insisté sur le fait que cette révision de la loi ne remettait pas en cause la qualité des prestations fournies par Jura Tourisme.

Le système de perception de la taxe de séjour devrait, par ailleurs, être revu en profondeur. Les personnes qui louent des hébergements sur des plateformes de location seront responsables d’encaisser la taxe de séjour et de déclarer les nuitées à Jura Tourisme par le biais d’un système électronique qui est en cours de développement. /alr