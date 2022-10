« L’effroi » des syndicats face au « plan équilibre 22-26 »

Le « plan équilibre 22-26 » n’est pas du goût des syndicats. Syna et SSP attribuent ce jeudi, dans un communiqué, un « 0 pointé pour le Gouvernement jurassien tant sur le fond que sur la forme ». Ils disent avoir « pris connaissance avec effroi des mesures proposées » pour améliorer les finances de l’Etat. Pour les syndicats, « ce plan d’austérité traite avec mépris les travailleurs de la fonction publique ainsi que les collaborateurs des institutions paraétatiques. Le Gouvernement met à bas le partenariat social et fait fi des conventions collectives signées par les partenaires sociaux ». Syna et le SSP appellent encore « au bon sens des responsables politiques et au retrait de ce plan ». /comm-msc