« Les promesses de la direction londonienne de BAT n’ont pas été tenues »

Toujours habitant de Boncourt, Jean-Marie Mure se dit surtout déçu de voir que les promesses entendues il y a une dizaine d’années n’ont pas été tenues. « On nous a toujours dit que tant que les Émirats exigeaient un « Made in Switzerland » sur leurs paquets et que les droits de douane à l’import de cigarettes en Suisse étaient aussi prohibitifs, l’avenir de la production à Boncourt serait assuré et radieux. Mais on voit maintenant que le sacro-saint coût de production prime sur toutes les promesses et ça fait des dégâts », regrette Jean-Marie Mure.





« Cette usine et la vie boncourtoise, c’est une fusion »

La production boncourtoise pourrait, selon lui, être délocalisée à Ploiesti en Roumanie ou Augustow en Pologne, où la main-d’œuvre y est nettement moins coûteuse. L’usine ajoulote était d’ailleurs celle qui « coûtait le plus cher » au groupe British American Tobacco. Comme bon nombre de Boncourtois, Jean-Marie Mure se sent aussi lié par l’histoire de cette usine fondée en 1814 par la famille Burrus, la plus ancienne en activité du groupe BAT. « Cette usine et la vie boncourtoise depuis deux siècles, c’est une liaison, c’est une fusion. Mais on est passé d’un système patriarcal à un système capitaliste dans ce qu’il a de plus extrême ». /jpi