Haute-Sorne abandonne l’idée de nouveau complexe sportif et culturel

Deux nouveaux véhicules pour les pompiers

Le Conseil général a également donné, à l’unanimité, son feu vert à crédit de 541'000 francs pour l’acquisition de deux nouveaux camions pour les pompiers. Le SIS Haute-Sorne dispose actuellement de sept véhicules d’interventions. Il s’est notamment doté en 2015 d’un nouveau tonne-pompe, mais quatre véhicules présentent aujourd’hui des signes de fatigue ou nécessitent de nombreuses et coûteuses réparations, selon le Conseil communal. L’exécutif précise que les pièces de rechange sont difficiles à obtenir. Une commission technique est arrivée à la conclusion qu’il fallait remplacer ces quatre véhicules par deux nouveaux, soit un camion Pionnier Iveco avec sept places assises et un véhicule logistique avec six places et une plateforme élévatrice.

La moitié du financement sera prise en charge par les subventions de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention immobilière. Le reste sera prélevé sur le fonds des SIS.





Un règlement sur les eaux de surface

Le législatif a, par ailleurs, accepté le nouveau règlement communal sur la gestion des eaux de surface. Ce texte fait notamment suite à l’adoption de la loi cantonale sur la gestion des eaux. Il remplacera le règlement des digues. Parmi les principaux changements, les mesures de lutte contre le ruissellement seront désormais prises en charge par la taxe prélevée dans le domaine. Le plan d’entretien communal sera, par ailleurs, diffusé de manière numérique sur le géoportail du canton du Jura.





Des représentants de la commune pour la géothermie profonde

Les conseillers généraux ont, enfin, nommé par acclamations les quatre représentants de la commune mixte de Haute-Sorne à la commission d’information et de suivi pour le projet de géothermie profonde. Les personnes choisies sont Alain Girardin, Thierry Lombard, Denis Jeannerat et Michel Lando. Un cinquième représentant devrait être nommé lors d’une prochaine séance du Conseil général en décembre. /alr