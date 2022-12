BAT : un « coup dur » qui provoque une « immense tristesse »

« L’annonce est grave. C’est un coup dur, mais nous allons le surmonter ». Les mots du président du Gouvernement jurassien David Eray face à la presse mercredi soir. L’Exécutif et la commune de Boncourt ont réagi à l’annonce dans l’après-midi de l’entreprise BAT de cesser la production sur son site ajoulot d’ici fin 2023. Les autorités se sont dites « préoccupées » tout en témoignant leur solidarité aux employés et à leurs familles.

Le Gouvernement jurassien assure qu’il veillera à la mise en œuvre du plan social et exigera des garanties pour les entreprises régionales indirectement touchées. Il dit aussi vouloir désormais négocier avec BAT pour que l’entreprise conserve une partie de ses activités à Boncourt. La démarche peut surprendre à l’heure d’une annonce de fermeture, mais le ministre de l’Economie Jacques Gerber y croit : « BAT veut continuer de vendre des cigarettes en Suisse. Ils devront les importer. Nous espérons que Boncourt restera une option pour la logistique et l’importation ». La piste est analysée, mais n’empêchera pas une grande perte fiscale pour l’Etat dès … 2024 ! « Ce départ n’aura pas d’incidence sur le budget 2023 car BAT continuera en partie de produire l’an prochain », a expliqué la ministre des Finances Rosalie Beuret Siess, qui, sans dévoiler le montant, a confirmé que « BAT est l’un des plus grands contribuables jurassiens ».