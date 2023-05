Vers des véhicules moins polluants pour le parc du canton du Jura

Le canton du Jura compte élaborer une stratégie pour réduire les émissions de CO2 du parc de véhicules de l’Etat. Le Gouvernement jurassien a donné cette information dans le cadre d’une réponse à une question écrite de Céline Robert-Charrue Linder. La députée des Verts souhaitait savoir comment l’Etat jurassien comptait accélérer la décarbonation des véhicules utilisés par les différents services de l’administration. Le Gouvernement indique, tout d’abord, que le canton du Jura entend bel et bien se doter d’une stratégie pour la gestion du parc de véhicules. Le Service des infrastructures a été mandaté en ce sens par le Département de l’environnement. Le document est en cours d’élaboration. Il vise à définir une ligne, à court et moyen terme, pour le remplacement des véhicules en fin de vie dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Gouvernement souligne que la stratégie se voudra réaliste au niveau financier et technique dans la mesure où chaque engin ne peut pas forcément faire l’objet d’un remplacement avec une émission neutre en carbone. La stratégie portera jusqu’en 2030 afin de pouvoir tenir compte de la rapide évolution des technologies.

Pour le reste, l’exécutif cantonal précise que le remplacement d’un véhicule thermique par un engin avec une motorisation alternative est déjà actuellement évalué lors de chaque renouvellement. Il rappelle, enfin, que le plan de mobilité de l’administration cantonale entrera en vigueur le 1er juin. Le stationnement deviendra payant pour les employés de l’Etat qui pourront toutefois bénéficier d’un rabais sur les transports publics s’ils renoncent à leur voiture pour se rendre au travail. /fco