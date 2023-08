Des inquiétudes autour de la police municipale à Delémont

La police municipale de Delémont fait face à une vague de départs. Dans une question orale posée lundi soir au Conseil de ville, l’élu socialiste suppléant Jacques Riat s’est inquiété de la démission récente de cinq agents. Le maire a indiqué que le Conseil communal prenait la situation « très au sérieux ». Damien Chappuis l’a expliquée par des volontés de changer d’orientation professionnelle, mais aussi des inquiétudes par rapport au projet du Gouvernement de fusionner les polices municipales et cantonale. La ville peine à retrouver de nouvelles personnes, ce qui est susceptible de perturber le travail des gendarmes. « Si on ne trouve pas le monde nécessaire pour remplir les cinq postes vacants, il faudra bien diminuer certaines prestations », a indiqué à RFJ le maire. Ce dernier a ajouté que le Conseil communal avait sollicité un rendez-vous avec le commandant de la police cantonale jurassienne pour voir s’il était possible d’obtenir de l’aide.