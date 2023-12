L’idée d’un sous-voie à Glovelier ne séduit pas le Conseil général de Haute-Sorne

Le Conseil général ne soutient pas la création d’un sous-voie à la gare de Glovelier, notamment pour des raisons de coûts. Une motion de l’élu PCSI Jean-Claude Beuchat demandait au Conseil communal d’entamer les démarches pour créer cet ouvrage qui permettra un lien facile entre la gare et la zone d’activité microrégionale. Le législatif a refusé cette intervention lundi soir lors de sa dernière séance de l’année par 19 non contre 12 oui. Les coûts ont notamment été évoqués. Le conseiller communal Etienne Dobler a tout d’abord rappelé qu’une étude de faisabilité a déjà été réalisée il y a quelques années. Et même si le projet était réalisable, les coûts s’élevaient à plus de 11 millions de francs, une somme qui selon lui impacterait les finances communales de ses prochaines années. Un argument qui a poussé le groupe Haute-Sorne Avenir à demander de refuser cette motion en soulignant le fait qu’il faut soutenir la mobilité douce, mais pas pour une telle somme. Toutefois, pour le motionnaire Jean-Claude Beuchat, des financements peuvent et doivent être trouvés. Le groupe PS-Vert a alors questionné si une taxe ne devrait pas être prélevée auprès des entreprises qui bénéficient, selon lui, de prix tout à fait abordables. Le président du comité de la ZAM Eric Dobler a alors souligné que des taxes pouvaient être prélevées pour ce type d’aménagement, mais les coûts resteraient élevés.







Trois messages acceptés à la majorité évidente

Le Conseil général devait également se prononcer sur trois messages. Il a tout d’abord accepté à la majorité évidente un crédit cadre de 1'150'000 francs pour la période 2024-2028 nécessaire à la réalisation partielle des mesures 0 et 1 prévues par le plan général d’alimentation en eau potable. Cette enveloppe pourrait permettre de réaliser une petite vingtaine de mesures d’entretien sur le réseau d’eau actuel de la commune fusionnée.

Il n’y a pas eu non plus de refus concernant le crédit cadre de 1'900'000 francs pour la période 2024-2028 en vue de réaliser des assainissements et des réparations impératifs dans le réseau de collecte et de traitement des eaux usées et/ou pluviales. Les élus ont également préavisé favorablement à la majorité évidente un crédit de 4'800'000 francs pour la viabilisation des terrains du plan spécial régional avec modification de l’affectation « Zone d’activités microrégionale ZAM – Sur le Breuil 2 ». /lge