Le déficit du budget 2024 jurassien s’accentue à cause de la BNS

« Une mauvaise nouvelle »

Le Gouvernement jurassien prend acte et regrette cette décision de la BNS. Pour le canton, cette annonce sonne comme « une mauvaise nouvelle ». Toutefois, ce n’est pas une grosse surprise compte tenu de l’envolée du franc suisse au dernier trimestre. « L’inscription des deux parts de la BNS a toujours été considérée comme un risque compte tenu de la volatilité des marchés et du bilan de la BNS qui peut passablement varier. « Ce qui est important, c’est de savoir comment répondre à ce risque », explique la ministre des Finances, Rosalie Beuret Siess. Une analyse doit donc maintenant être réalisée à tous les niveaux. « Aujourd’hui, deux éléments sont sur la table, à savoir, est-ce que des mesures qui sont prévues dans le cadre du Plan équilibre peuvent être anticipées et/ou est-ce qu’il faut venir avec des mesures complémentaires pour essayer d’améliorer l’exercice qui vient de débuter », se questionne-t-elle. Difficile pour l’heure de se prononcer. Des discussions devront avoir lieu entre l’exécutif et le législatif, puis des consensus devront être trouvés. Rosalie Beuret Siess rappelle que les mesures prises jusqu’à maintenant en lien avec le Plan équilibre ont déjà permis d’économiser 33 millions de francs sur le budget 2024.







Des discussions avec la BNS

L’action gouvernementale ne s’arrête pas là. Une convention a été signée entre les cantons, la Confédération et la BNS. Elle doit permettre des versements stables dans le temps. « Or, cette convention ne remplit pas son objectif », affirme Rosalie Beuret Siess. En effet, l’an dernier, une manne de la BNS de 22,8 millions avait été budgétisée, mais n’avait pas pu être octroyée. Cette année, la perte s’élève à 11,4 millions. « Il s’agira de faire pression au sein des différentes conférences intercantonales pour pouvoir rediscuter de cette convention avec la BNS, afin que celle-ci atteigne véritablement son objectif », relate la ministre. Elle ajoute que des discussions concernant l’intérêt de budgétiser ces contributions de la BNS dans les prochaines moutures devraient avoir lieu lors des prochaines séances du Gouvernement et du Parlement. /lge