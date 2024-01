Le Centre Jura fustige le manque de responsabilités du Gouvernement et du Parlement

C’est une tuile pour les finances cantonales qui fait grincer des dents le Centre Jura. La Banque nationale suisse a annoncé mardi qu’elle n’octroierait pas de contribution aux cantons. Le budget 2024 du canton du Jura passe ainsi d’une perte de 3,1 millions de francs à un déficit de 14,5 millions. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le groupe parlementaire du Centre Jura « fustige le manque de responsabilités et de transparence gouvernementale et parlementaire dans ce dossier ». En effet, il avait milité devant le législatif pour que les millions de la BNS ne soient pas budgétisés. En vain. Le Centre Jura dit encore qu’il s’inquiète de « l’absence d’anticipation de l’exécutif ». Il estime qu’il est à présent « essentiel de changer de méthode », ajoutant qu’il attend du Gouvernement « qu’il mette rapidement sur pied un projet de restructuration de l’Etat ». Le groupe parlementaire du Centre Jura conclut en estimant que « les futurs budgets cantonaux ne devront plus dépendre de rentrées d’argent fictives pour respecter le frein à l’endettement ». /mle