Pas d’assouplissement immédiat concernant les taches blanches

Un ordre du jour accepté quasiment à l’unanimité

Dans les autres points à l’ordre du jour, l’assemblée a approuvé à l’unanimité les comptes 2023 qui présentent un bénéfice de 121'766 francs. Le budget 2024 qui table sur une perte de 2'125 francs après dissolution des réserves a été validé par l’ensemble de l’assemblée. Martin Stegmann, François Lachat et Pierre Koller ont également été reconduits pour quatre nouvelles années au sein du comité de la FSFM. Un nouveau membre a été élu à l’unanimité. Il s’agit de l’habitant de Fregiécourt, Mario Gandolfo. « Notre magnifique cheval franches-montagnes me permet de vivre et je vais donc tout faire pour le défendre au mieux », a-t-il déclaré après son élection. Cette assemblée a également été marquée par le retrait du juge de la FSFM Pierre Koller. Actif depuis 12 ans, il a analysé plus de 3'300 poulains et 1'400 étalons. « J’ai été quelqu’un d’intransigeant pour donner une ligne à mes collègues. C’est surtout pour garder une qualité et que notre race reste saine. /lge