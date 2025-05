La justice jurassienne se prépare à accueillir Moutier

Le Parlement jurassien fait un pas de plus dans l’accueil de Moutier, du côté de la justice cette fois-ci. Il a accepté en première lecture la modification de la loi sur les établissements de détention à l’unanimité. Il a également validé sans opposition la modification de la loi d’organisation judiciaire. Dans les faits le premier texte avait pour objectif d’intégrer Moutier dans le dispositif carcéral et de retirer la prison de Porrentruy des articles. Le second vise à adapter les effectifs des magistrats. Au total, 2,2 EPT supplémentaires seront créés pour un coût total estimé à 460'000 francs. /lge