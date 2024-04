Une prolongation et un départ au HC Ajoie

L’effectif du HC Ajoie se dessine toujours un peu plus. Le club jurassien de National League de hockey sur glace a annoncé ce jeudi qu’il prolongeait le contrat de l’attaquant Lilian Garessus pour une saison supplémentaire. Le joueur de 20 ans sera ainsi contingenté pour la cinquième année consécutive dans une équipe de National League. Cette saison, Lilian Garessus a joué 27 matches avec le HCA et s’est fait l’auteur d’un but. Il a également été prêté à Martigny en Swiss League où il a comptabilisé six points (cinq buts et un assist) en 28 rencontres.



Fabio Arnold sur le départ



Le HC Ajoie a également annoncé qu’il ne renouvellerait pas l’entente avec Fabio Arnold. Le numéro 61 évoluait au HCA depuis 2022. En 77 matches, il s’est fait l’auteur de six points (deux buts et quatre assists). L'attaquant était également dans l’équipe lorsque le HC Ajoie a remporté la Coupe de Suisse en 2020. /lge