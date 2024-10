Michaël Burri victime d’un accident spectaculaire

Un accident spectaculaire pour Michaël Burri lors du Rallye du Valais. Le pilote de Belprahon et son copilote Gaëtan Aubry ont été victimes d’une sortie de route impressionnante vendredi lors de la cinquième spéciale qui se disputait dans la région de Nax, entre Bramois et St-Martin. Selon Le Nouvelliste, la voiture de Michaël Burri « a fait des tonneaux et s’est retrouvée plusieurs centaines de mètres en dessous de la route dans la forêt » lors de la dernière manche du championnat de Suisse de rallye. Le média valaisan ajoute également que plusieurs ambulances et deux hélicoptères ont été envoyés sur place. La direction de course a mandaté l’entier des moyens de secours de l’épreuve, selon une annonce faite par les organisateurs. Michaël Burri et son copilote ont été évacués à l’hôpital de Sion « conscients et dans un état rassurant ». A noter également que plusieurs autres équipages, dont celui du Valaisan Mike Coppens, ont été contraints à l’abandon. Ce dernier était à la lutte pour le titre de champion national avec Burri lors de cette dernière épreuve. /comm-fwo