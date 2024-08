« Rendez-vous sport » : un nouveau président pour le volleyball régional

C’est une nouvelle saison de volleyball qui reprend ses droits dans la région. Et à la tête des clubs jurassiens, un nouveau président, Serge Jubin. Celui qui préside aussi le VBC Porrentruy a été élu mi-juin à la présidence de l’association régionale de Swiss Volley : région Jura-Seeand. Pour présenter les défis et les ambitions du volleyball régional, l’Ajoulot était ce lundi l’invité de « Rendez-vous sport » dans La Matinale. L’association regroupe quelque 1'400 licenciés à cheval sur deux cantons. Serge Jubin affirme que, dans la région, « le volley se porte bien ». ll met notamment en avant « des sélections jeunes qui ont fait d’excellents résultats au printemps ». La promotion du volleyball constitue l’un de ses objectifs majeurs et, pour cela, il s’agira de « casser cette image de sport de plage où c’est facile (…) Non, c’est un sport complet », affirme le nouveau président qui souhaite aussi professionnaliser la gestion de l’association régionale. Un poste de secrétariat professionnalisé a d’ailleurs déjà été créé. /mmi