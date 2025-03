« Rendez-vous sport » : le VBC Porrentruy

La saison de volleyball touche à sa fin dans la région… Le VBC Porrentruy, sa vingtaine d’équipes et ses plus de 160 licenciés, fête déjà trois titres cette saison, mais aussi la relégation de sa 1re ligue masculine. L’un des coachs professionnels du club, Simon Brun, était l’invité de « Rendez-vous sport » pour dresser un premier bilan de saison. La relégation de l’équipe masculine de 1re ligue en 2e ligue « est une déception. On arrive sur une fin de cycle », estime Simon Brun qui voit le verre à moitié plein : « ça sera beaucoup plus facile d’intégrer les jeunes en 2e ligue ». Plus réjouissant pour le club, le titre remporté par l’équipe dames de 2e ligue (qui a refusé son ascension en 1re ligue) et ceux glanés par les filles U14 et U16. « On a de super générations. Il y a aussi un groupe de parents exceptionnels derrière le projet », se réjouit le coach.