Permis en poche, Land Art doit trouver des millions

Course contre la montre

La mission ne s’annonce pas de tout repos pour la fondation. Elle doit dénicher 3,8 millions de francs d’ici au 30 septembre de l’année prochaine. Ce montant viendrait s’ajouter au million déjà trouvé pour lancer la 1re partie des travaux, soit la réhabilitation du mur et l’aménagement forestier du site. « Mémoire Art et Forêt – Bonfol » va s’approcher de fondations suisses et de contributeurs privés, malgré la crise liée au coronavirus. « Elle est un handicap financier dans cette recherche de fonds, avoue Yannis Cuenot. Par contre, la force de ce que nous venons de vivre, c’est que la crise nous a posé des questions de sens sur notre position d’humain par rapport à la nature. Ce site vient justement aider à se questionner ». Si la récolte de fonds n’aboutit pas, l’ensemble du projet tombera à l’eau. Le mur présent sur le site de la décharge sera déconstruit à la charge de la chimie bâloise et le lieu sera reboisé. À l’inverse, si cette campagne rencontre le succès espéré, les travaux pourraient être lancés dès octobre 2021. Il resterait ensuite 4 millions à dénicher pour pouvoir créer la tour et développer l’aspect touristique du projet. /msc