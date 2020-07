Constructions en bois à favoriser à Delémont

Le Parti socialiste delémontain veut favoriser les constructions en bois. C’est ce qu’il fait savoir à travers une motion déposée récemment au Conseil de ville par Maël Bourquard. L’élu souligne que l’utilisation du bois permet d’éviter l’émission de grandes quantités de gaz carbonique. D’une part, cette matière piège du carbone pendant la durée de vie des bâtiments, selon Maël Bourquard. D’autre part, l’utilisation de bois local diminue encore l’énergie grise. C’est pourquoi l’élu socialiste demande au Conseil communal delémontain d’agir.





Une Directive à mettre en place

Maël Bourquard veut qu’une variante bois soit étudiée pour tout projet communal important de construction ou de transformation. Il veut que cette démarche devienne systématique, ce qu’elle n’est pas aujourd’hui, bien que construire en bois soit fréquemment envisagé à Delémont, d’après le socialiste. Maël Bourquard demande au Conseil communal de rédiger et de mettre en œuvre une Directive concernant l’utilisation du bois dans les constructions communales. L’élu souhaite que cette Directive intègre les questions de gros œuvre comme de second œuvre. Le texte imposera au minimum l’étude d’une variante bois dans tout nouveau projet de construction communal et encouragera l’utilisation de bois local. /mle