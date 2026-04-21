« Bienvenue Moutier » : SIAMS

Près de 450 exposants seront présents, étalés sur plus de 10'000 m2 de surface. « Il y aura beaucoup de nouveautés présentées et plusieurs premières mondiales », explique le directeur. Le SIAMS a donc passablement évolué au fil des ans. À l’origine, il était organisé à la patinoire de Moutier et ne comptait qu’une soixantaine d’exposants. Le salon a donc grandi avant de stopper son évolution il y a environ dix ans. « Nous n’avons pas pour vocation de grandir à tout prix. Nous voulons rester très concentrés sur cette chaine de production. Chaque année, le salon est complet avec une liste d’attente relativement longue. Notre but est donc de rester à taille humaine pour permettre à nos exposants d’être dans un contexte idéal pour présenter leurs solutions », relate Pierre-Yves Kohler. Selon lui, le changement d’appartenance cantonal de Moutier n’a rien changé pour le SIAMS qui se veut totalement apolitique. /lge