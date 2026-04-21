« Bienvenue Moutier » : SIAMS

Le Forum de l’Arc accueille dès ce mardi le salon de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques, le SIAMS. L’occasion de présenter cet évènement dans notre chronique hebdomadaire avec son directeur Pierre-Yves Kohler.
C’est l’une des manifestations marquantes de Moutier. Le SIAMS se tient dès ce mardi au Forum de l’Arc, jusqu’à vendredi. Le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques se tiendra sur sol jurassien à Moutier pour la première fois et pour en parler, « La Matinale » accueillait son directeur Pierre-Yves Kohler dans le cadre de la chronique « Bienvenue Moutier ». Pour lui, cette manifestation est importante, car elle permet de montrer le « savoir-faire de l’Arc jurassien des microtechniques ».
Pierre-Yves Kohler : « On a une image extrêmement claire de ce qu’est la chaine de production ici à Moutier. »
Près de 450 exposants seront présents, étalés sur plus de 10'000 m2 de surface. « Il y aura beaucoup de nouveautés présentées et plusieurs premières mondiales », explique le directeur. Le SIAMS a donc passablement évolué au fil des ans. À l’origine, il était organisé à la patinoire de Moutier et ne comptait qu’une soixantaine d’exposants. Le salon a donc grandi avant de stopper son évolution il y a environ dix ans. « Nous n’avons pas pour vocation de grandir à tout prix. Nous voulons rester très concentrés sur cette chaine de production. Chaque année, le salon est complet avec une liste d’attente relativement longue. Notre but est donc de rester à taille humaine pour permettre à nos exposants d’être dans un contexte idéal pour présenter leurs solutions », relate Pierre-Yves Kohler. Selon lui, le changement d’appartenance cantonal de Moutier n’a rien changé pour le SIAMS qui se veut totalement apolitique. /lge