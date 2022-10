BAT : les producteurs jurassiens de tabac sont inquiets

Les producteurs jurassiens de tabac sont inquiets. Après l’annonce la semaine dernière de British American Tobacco (BAT) sur la potentielle fermeture du site de Boncourt, les personnes actives dans le secteur du tabac ne cachent pas leurs surprises et interrogations. Elles sont actuellement onze à cultiver le tabac dans le canton. Parmi elles, Benoit Laissue. Ce dernier possède une des plus grandes exploitations, six hectares à Courgenay. Même si l’avenir de l’entreprise boncourtoise est encore incertain, la potentielle fermeture de BAT a déjà des répercussions concrètes au sein de son exploitation : il ne va pour l’instant pas investir dans du nouveau matériel.