Retour à l’expéditeur pour la hausse des salaires des membres de l’exécutif de Delémont

Les salaires du maire et des conseillers communaux de Delémont ne seront pas augmentés dans l’immédiat. Le Conseil de ville a rejeté lundi soir l’entrée en matière sur une modification de règlement destinée à revoir à la hausse les rémunérations des membres de l’exécutif. La décision a été prise par 26 voix contre 11 et 1 abstention. Le dossier retourne ainsi au Conseil communal. Le PS s’est dit favorable à une réévaluation des salaires du maire et des conseillers communaux mais il a refusé l’entrée en matière. Le Parti socialiste a notamment souhaité des précisions sur les jetons de présence touchés par les membres de l’exécutif dans le cadre de leurs fonctions au sein de sociétés ou d’associations en lien avec la commune. Il s’est également interrogé sur la question du taux d’occupation du maire et des conseillers communaux qui, lui, n’était pas prévu à la hausse dans le projet. L’Alternative de gauche a adopté une position similaire. Le PLR a, quant à lui, davantage contesté sur le fond la nécessité d’augmenter la rémunération des membres de l’exécutif. Le PCSI, de son côté, a soutenu en vain le projet et a même évoqué « un procès d’intention un peu malvenu » fait au Conseil communal. Le PDC n'a pas pris position à la tribune même s’il était favorable au texte, alors que l’UDC a aussi rejeté l’entrée en matière.

Le maire de Delémont a pris acte de la décision du législatif mais il s’est aussi montré affecté par la teneur des débats. « Je me suis parfois senti sur le banc des accusés », a déclaré Damien Chappuis à la tribune.