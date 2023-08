Pour que le Conseil communal de Delémont s’oppose à la fusion des polices cantonale et municipale

Le Conseil communal de Delémont doit s’opposer à la fusion des polices cantonale et municipale. C’est ce que réclame une motion interpartis du groupe CS-POP et Verts, signée par des élus du PS, de l’UDC et du PLR. Le texte a été déposé lundi soir au Conseil de ville de la capitale jurassienne. Il répond au projet de regroupement des polices, dans les tuyaux depuis l’an passé. Le Gouvernement avait émis cette idée dans le cadre du Plan équilibre 22-26. Il fait également écho à une résolution interpartis acceptée par le Conseil de ville de Porrentruy à la fin juin.

La motion déposée au législatif delémontain met en avant plusieurs arguments qui expliquent, selon les signataires, que la fusion entre les corps de polices municipale et cantonale ne convient ni à la population, ni à la police de Delémont. Le texte relève que la population du chef-lieu attend d’une police de proximité des tâches bien spécifiques à la ville. Des tâches qui nécessiteraient une bonne connaissance du terrain et de ses habitants. Les auteurs de la motion rappellent par ailleurs que plusieurs expériences de rapprochement des corps de police n’ont pas donné satisfaction, citant l’exemple de la patrouille mixte. Les motionnaires jugent enfin que le projet de fusion de polices génère de l’insécurité au sein de la police municipale delémontaine. Le recrutement et la fidélisation des agents s’en ferait ressentir. Un indice : la démission récente de 5 policiers de la « muni », également mise sur la table ce lundi au Conseil de ville. /comm-tbe