La balade jurassienne à Beurnevésin

La balade jurassienne nous emmène ce mercredi nous promener à travers l’histoire. L’histoire à nos portes, l’histoire des grandes guerres surtout. Rendez-vous à Beurnevésin avec Claude André, ancien maire et conseiller communal mais surtout acteur d’un quotidien transfrontalier depuis toujours, lui qui habite à quelques centaines de mètres de la frontière française. Son village a d’ailleurs vécu les « atrocités » des conflits et notamment un épisode douloureux en 1944. L’agriculteur nous emmène dans la forêt de Beurnevésin, jusqu’à la Borne des trois puissances. A côté de la cabane forestière et au départ de nombreux chemins de randonnée franco-suisse, ce sont les relations entre trois pays voisins, la Suisse, la France et l’Allemagne, qui se sont jouées à cet endroit. A la croisée des chemins, Claude André raconte la signification de cette Borne des trois puissances… /mmi