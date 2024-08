« La balade jurassienne » au Lac du Cul des Prés

C’est la rentrée pour « La balade jurassienne » ! « La Matinale » continue de vous faire découvrir des coins de Jura avec des guides qui connaissent les secrets de notre région un mercredi sur deux à 8h40. De quoi vous donner de bonnes idées de balades, toujours au son de la « Balade jurassienne » de Christophe Meyer. On se rend au Lac du Cul des Prés, aux Bois, à l’intersection du Jura, de Berne et de Neuchâtel, dans un écrin de verdure sauvage et frais où la végétation et la mousse se plaisent. « Le cul, ça veut dire le bout, d’ailleurs on l’a vu c’est vraiment la fin de la route. Il y a cette espèce d’entonnoir qui va se jeter plus loin dans le Doubs », explique Aurélie Reusser-Elzingre, docteure ès lettres spécialiste des patois. Ce lieu a inspiré une légende, « La sorcière des Aidges », que notre guide du jour raconte dans son livre « Contes et légendes du Jura » paru aux éditions Slatkine. La sorcière « habite dans les environs et attire les jeunes gens pour leur faire du mal. C’est une légende qu’on racontait aux jeunes gens pour qu’ils ne sortent pas la nuit ». /mmi