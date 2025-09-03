Le Parlement en bref 

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 3 septembre 2025.
Le Parlement en bref 

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 3 septembre 2025.

Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : archives). Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : archives).

Dans sa séance du mercredi 3 septembre 2025, le Parlement jurassien a :


 

Actualités suivantes

La filière du bois s’expose à Porrentruy

La filière du bois s’expose à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:01

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:28

Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 17:55

Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:27

Articles les plus lus